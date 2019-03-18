David Ospina ölümden döndü

İtalya Serie A'nın 28. haftasında oynanan Napoli - Udinese maçında ev sahibi takımın kalecisi David Ospina korkuttu.

Kolombiyalı kaleci ilk yarının sonlarına doğru Pussetto'nun müdahalesiyle kafasına sert bir darbe aldı. Daha sonra müdahale edilen Ospina kafası sarılı biçimde oyuna devam etti. Ancak dakikalar 41'i gösterdiğinde bilincini kaybeden Ospina bir anda yere düştü.

Oyun durdurulurken sahaya giren sağlık görevlileri Ospina'yı derhal hastaneye götürdü. İtalyan basınına göre Kolombiyalı kaleci hastanede müşahade altında tutuluyor.

