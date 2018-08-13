David Silva İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

İspanyol futbolcu David Silva, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Premier Lig'de Manchester City forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, Boğalar ile daha önce 2010'da Dünya Kupası'nı kazanırken, 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda da kupayı kaldırmayı başarmıştı.

David Silva, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 102 maçta fileleri 32 kez havalandırdı. İspanya ile son olarak 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren başarılı futbolcu, 4 maçta oynarken, gol kaydedemedi.





