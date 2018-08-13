SPOR

David Silva İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

İSPANYA HABERLERİ  | 13.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Kariyerini Premier Lig devi Manchester City'de sürdüren İspanyol futbolcu David Silva, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu. 32 yaşındaki David Silva, son olarak 2018 Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

David Silva İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

İspanyol futbolcu David Silva, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Premier Lig'de Manchester City forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, Boğalar ile daha önce 2010'da Dünya Kupası'nı kazanırken, 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda da kupayı kaldırmayı başarmıştı.

David Silva, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 102 maçta fileleri 32 kez havalandırdı. İspanya ile son olarak 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren başarılı futbolcu, 4 maçta oynarken, gol kaydedemedi.

DkfdMUJW0AALj6F

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Lionel Messi, Barcelona'da 33. kupasını kazandıLionel Messi, Barcelona'da 33. kupasını kazandı
Valencia Kevin Gameiro için Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı!Valencia Kevin Gameiro için Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
david silva ispanya milli takımı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

Amerikalı sporcu Jen Selter yeni yaşını kutladı

Amerikalı sporcu Jen Selter yeni yaşını kutladı

Fenerbahçe Jeffrey Bruma'yı gündemine aldı

Fenerbahçe Jeffrey Bruma'yı gündemine aldı

Fatih Terim'i çılgına çeviren olay!

Fatih Terim'i çılgına çeviren olay!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
David Silva İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

David Silva İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

Lionel Messi, Barcelona'da 33. kupasını kazandı

Lionel Messi, Barcelona'da 33. kupasını kazandı

Valencia Kevin Gameiro için Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı!

Valencia Kevin Gameiro için Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı!

Real Madrid'den Eden Hazard'a 224 milyon euro teklif!

Real Madrid'den Eden Hazard'a 224 milyon euro teklif!

Gerard Pique İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

Gerard Pique İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

Andre Silva Sevilla için sağlık kontrolünden geçti!

Andre Silva Sevilla için sağlık kontrolünden geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.