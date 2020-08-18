David Silva, Real Sociedad'da!

Real Sociedad, 10 yıl boyunca Manchester City formasını terleten ve sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan David Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bask kulübü, 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Valencia altyapısından yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da kiralık oynadıktan sonra Valencia'da 4 başarılı sezon geçirip 28.75 milyon euro bonservis karşılığı 2010'da Manchester City'e transfer oldu.
Silva, 10 sezonda Premier Lig'de 309 maça çıkıp 60 gol attı ve 106 asist yaptı.
Mame Thiam Fenerbahçe'ye transfer oldu
Mensah, ilk antrenmanına çıktı
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Trabzonspor'da imza yağmuru! 4 isim birden...
Beşiktaş bombayı patlattı! Transfer açıklandı...
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Galatasaray'dan Onyekuru bombası!
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşırttı
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Trabzonspor'dan Brezilyalı ön libero hamlesi
Milli yıldızın yeni adresi belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum