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David Silva, Real Sociedad'da!

İSPANYA HABERLERİ  | 18.08.2020 09:31 | Son Güncelleme

Real Sociedad, Manchester City'den ayrılan David Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

David Silva, Real Sociedad'da!

Real Sociedad, 10 yıl boyunca Manchester City formasını terleten ve sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan David Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Bask kulübü, 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Valencia altyapısından yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da kiralık oynadıktan sonra Valencia'da 4 başarılı sezon geçirip 28.75 milyon euro bonservis karşılığı 2010'da Manchester City'e transfer oldu.

Silva, 10 sezonda Premier Lig'de 309 maça çıkıp 60 gol attı ve 106 asist yaptı.

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