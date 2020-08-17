David Silva resmen Manchester City'den ayrıldı!

David Silva'nın Manchester City kariyeri sona erdi. Daha önce sezon sonunda takıma veda edeceğini açıklayan İspanyol yıldız için bir jest yaptı.

Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak, 34 yaşındaki futbolcunun heykelinin stadın dışına konacağını açıkladı.City formasıyla 436 maça çıkan Silva, 4 Premier Lig, 2 FA Cup, 5 Lig Kupası ve 3 Community Shields zaferi yaşadı.David Silva'nın adı İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile anılıyor.

SILVA AYRILIĞI TWITTER HESABINDAN AÇIKLADI



