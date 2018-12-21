Davide Petrucci: Bundan sonra işlerin daha iyi gideceğini düşünüyorum

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleşti.

Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Petrucci antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petrucci yaptığı açıklamada lige şanssız başladıklarını belirterek, ’’Rakiplerimle kıyaslandığımız kadar en az onlar kadar mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Biraz daha şanlı olsaydık daha iyi konumda olurduk. Umarım bu maç ile beraber ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yaparız. İyi başlayamadığımızı söyleyebilirim. Bundan sonra işlerin daha iyi gideceğini düşünüyorum. Ligdeki konumumuzdan daha iyi ve yukarıda olmayı hak ediyoruz. Son zamanlarda 11’de forma giyme şansı buldum. Oynadıkça daha iyi olacağımı düşünüyorum kendi performansım adına. Kalan haftalarda da takım içerisinde elimden geleni yapacağım’’ diye konuştu.

