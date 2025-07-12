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Davie Selke resmen Başakşehir'de...

Süper Lig ekibi Başakşehir geçtiğimiz sezonu Hamburg formasıyla geçiren Davie Selke'yi resmen açıkladı.

Davie Selke resmen Başakşehir'de...
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Hamburg forması giyen Davie Selke'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA!

Davie Selke resmen Başakşehir de... 1

‘‘Kulübümüz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alman futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. ‘’ denildi.

HAMBURG PERFORMANSI

Davie Selke resmen Başakşehir de... 2

Davie Selke geçen sezon Bundesliga 2’de Hamburg formasıyla 31 maçta 22 gol, 4 asist yaptı.

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Hamburg Başakşehir transfer haberleri
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