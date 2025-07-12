Davie Selke resmen Başakşehir'de...

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Hamburg forması giyen Davie Selke'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
‘‘Kulübümüz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alman futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. ‘’ denildi.
Davie Selke geçen sezon Bundesliga 2’de Hamburg formasıyla 31 maçta 22 gol, 4 asist yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum