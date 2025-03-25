Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı’nın kadrosundan çıkarıldı

Kolombiya’nın, CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı Brezilya maçında sakatlanarak oyundan alınan Davinson Sanchez’in son durumuna ilişkin Kolombiya Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaraylı savunmacının kadrodan çıkarıldığı duyurularak, "Sporcunun sağlık durumunun iyiye gitmesi, hem sağlık hem de hastane kontrollerinin normal olmasına rağmen Paraguay maçında forma oynaması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.