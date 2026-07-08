Davinson Sanchez Kolombiya'yı yıktı! Penaltıyı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım İsviçre oldu. Son 16 turunda Kolombiya ile karşı karşıya gelen Avrupa temsilcisi, golsüz geçen 120 dakikanın ardından rakibini penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın hem normal süresinde hem de uzatma dakikalarında iki ekip de hücumda etkili olmakta zorlandı. Savunmaların ön planda olduğu mücadelede gol sesi çıkmayınca çeyrek finale yükselecek takım seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

İsviçre, penaltı serisinde daha az hata yaparak Kolombiya'yı 4-3 mağlup etti ve yoluna devam eden taraf oldu.

DAVINSON SANCHEZ KOLOMBİYA'YI YIKTI

İsviçre'de Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas penaltılarını gole çevirirken, Akanji ise vuruşundan yararlanamadı.

Kolombiya'da Quintero, Campaz ve Luis Diaz ağları havalandırdı. Ancak Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez ile Hernandez'in penaltıları gole dönüşmeyince Güney Amerika ekibi turnuvaya veda etti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sanchez kaçan penaltının ardından büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP ARJANTİN

Bu sonucun ardından İsviçre, çeyrek finalde Mısır'ı 3-2 mağlup ederek tur atlayan Arjantin ile eşleşti.

Arjantin ile İsviçre arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi, 12 Temmuz'da TSİ 04.00'te Kansas'ta gerçekleştirilecek.