SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Davinson Sanchez Kolombiya'yı yıktı! Penaltıyı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu

İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galatasaraylı Davinson Sanchez kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Davinson Sanchez Kolombiya'yı yıktı! Penaltıyı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu
Cevdet Berker İşleyen
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım İsviçre oldu. Son 16 turunda Kolombiya ile karşı karşıya gelen Avrupa temsilcisi, golsüz geçen 120 dakikanın ardından rakibini penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Davinson Sanchez Kolombiya yı yıktı! Penaltıyı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu 1

Karşılaşmanın hem normal süresinde hem de uzatma dakikalarında iki ekip de hücumda etkili olmakta zorlandı. Savunmaların ön planda olduğu mücadelede gol sesi çıkmayınca çeyrek finale yükselecek takım seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

İsviçre, penaltı serisinde daha az hata yaparak Kolombiya'yı 4-3 mağlup etti ve yoluna devam eden taraf oldu.

DAVINSON SANCHEZ KOLOMBİYA'YI YIKTI

Davinson Sanchez Kolombiya yı yıktı! Penaltıyı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu 2

İsviçre'de Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas penaltılarını gole çevirirken, Akanji ise vuruşundan yararlanamadı.

Kolombiya'da Quintero, Campaz ve Luis Diaz ağları havalandırdı. Ancak Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez ile Hernandez'in penaltıları gole dönüşmeyince Güney Amerika ekibi turnuvaya veda etti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sanchez kaçan penaltının ardından büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP ARJANTİN

Davinson Sanchez Kolombiya yı yıktı! Penaltıyı kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu 4

Bu sonucun ardından İsviçre, çeyrek finalde Mısır'ı 3-2 mağlup ederek tur atlayan Arjantin ile eşleşti.

Arjantin ile İsviçre arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi, 12 Temmuz'da TSİ 04.00'te Kansas'ta gerçekleştirilecek.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Nicolo Melli ve Chris Silva ile sözleşme yenilediFenerbahçe, Nicolo Melli ve Chris Silva ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı!Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı!
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya penaltı davinson sanchez dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

Konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

1 dönümden 130 bin TL geliri oldu 'Bu iş gerçekten çok karlı'

1 dönümden 130 bin TL geliri oldu 'Bu iş gerçekten çok karlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.