Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’inde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları sona ererken, haftanın en iyileri de belli oldu. UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın 11’i duyuruldu. Galatasaray’ın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, haftanın 11’ine seçildi.

Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın 11’inde de Brezilyalı futbolcu Tete yer almıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci haftanın en iyi 11’i şöyle:

Kaleci

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans

Davide Calabria (Milan)

Fabian Schar (Newcastle United)

Davinson Snchez (Galatasaray)

Orta saha

Osman Bukari (Kızılyıldız)

Miguel Almiron (Newcastle United)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Brais Mendez (Real Sociedad)

Forvet

Bruma (Braga)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

