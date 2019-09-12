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Davis Kupası'nda rakip Danimarka

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.09.2019 08:54 | Son Güncelleme

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de Danimarka ile karşılaşacak.

Davis Kupası'nda rakip Danimarka

Türkiye ile Danimarka arasındaki müsabakalar, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. Karşılaşmalar, Danimarka'nın Aarhus kentinde oynanacak.

Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un üstlendiği milli takımın kadrosunda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel yer alıyor.

Eşleşmeyi kazanan ekip, Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) 2020'den itibaren yürürlüğe girecek yeni turnuva formatına göre 1. Küme play-off'ları'na, kaybeden ise 2. Küme play-off'ları'na gidecek.

24 takımın mücadele edeceği 1. Küme play-off'ları'nda eşleşmeden galip ayrılanlar, gelecek yıl 1. Küme'de, kaybedenler 2. Küme'de yarışacak.

Yine 24 ekibin katılacağı 2. Küme play-off'ları'nda da eşleşmeden galip ayrılanlar, seneye 2. Küme'de, kaybedenler 3. Küme'de mücadele edecek.

12 TAKIM FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANACAK

Sezona 1. Küme'de başlayan takımlar ise maçlarını kazanmaları halinde, elemelerin yolunu tutacak. Bu aşamada rakibini mağlup eden 12 takım, finallere katılmaya hak kazanacak. Yenilen 12 takım ise yoluna 1. Küme'de devam edecek.

Finallere, elemelerden gelen 12, önceki yılın yarı finalinden 4 ve özel davet alan 2 takım olmak üzere 18 ekip katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Davis Kupası Danimarka Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı

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