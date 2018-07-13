Davor Suker: Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemi!

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, "Sağlam bir dostluğumuz var" dediği Servet Yardımcı ile Dünya Kupası'nda finale çıkmalarının sevincini paylaştı. Hırvat efsane, "Final bizim için rüya ama tesadüf değil. Yıllardır süren bir çalışmanın ürünü" ifadesini kullanırken, Türk futbolu için de "Türkiye Dünya Kupası'nda olmalıydı. Çünkü potansiyeli ve futbola olan sevgisiyle bunu fazlasıyla hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
"ÇAKIR DÜNYANIN EN İYİ HAKEMİ"
İkilinin buluşmasında yarı finalde Hırvatistan-İngiltere maçını mükemmel yöneten Cüneyt Çakır da konuşuldu. Suker, başarılı hakemimiz hakkında "Çok güzel bir maç yönetti, baskı altında kalmadı. Cüneyt Çakır bana göre dünyanın en iyi hakemi konumunda" yorumunu yaptı. Servet Yardımcı ise Hırvatistan'ın finale yükselmesi nedeniyle Davor Suker'i kutladı, ardından da kendisini TFF'nin Riva'daki tesislerine davet etti.
DAVOR SUKER KİMDİR?
Avrupa'da 90'lara damga vuran santrforlardan biri olan Suker, 1998 Dünya Kupası'nda 6 gol atmış ve Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımlarda forma giymişti. 50 yaşındaki Suker, 2012'den bu yana Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.
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