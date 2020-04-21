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Davraz Kayak Merkezi gül ve lavanta kokacak

ISPARTA HABERLERİ  | 21.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Isparta’da Davraz Kayak Merkezi’nde önceki yıllarda deneme dikimleri yapılan lavanta ve gülde başarılı sonuçlar elde edilmesinin ardından bu yıl daha fazla dikim gerçekleştirildi.

Isparta’da Davraz Kayak Merkezi’nde önceki yıllarda deneme dikimleri yapılan lavanta ve gülde başarılı sonuçlar elde edilmesinin ardından bu yıl daha fazla dikim gerçekleştirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.
Yeni eklenen tesisleriyle yoğun ve başarılı bir sezonu geride bırakan Davraz Kayak Merkezi’nde gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Sporculara yüksek rakımlı kamp yapma imkanı sağlayan merkezde inşaatında sona yaklaşılan modern kapalı spor salonu ile de sporcular çalışmalarını rahatlıkla yapabilecekler.
Isparta’da belirli tarihler arasında hasatı yapılan gül ve lavanta için geçtiğimiz yıllarda Davraz Kayak Merkezi’nde deneme ekimleri yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmişti. Bu başarının ardından bu yıl daha çok alana gül ve lavanta ekilmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda gül ve lavanta sezonunu kaçıranlar Davraz Kayak Merkez’ine çıkarak gül ve lavantayla buluşabilecekler. Dünyayla birlikte ülkemizde yürütülen koronavirüs mücadelesi Isparta’da da tüm hızıyla devam ederken kamu yatırımları ve gelecek planlamaları ihmal edilmiyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkez’inde yapılan tüm bu çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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