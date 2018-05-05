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De Rossi Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu açıkladı

İTALYA HABERLERİ  | 05.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

Roma'nın kaptanı Daniele De Rossi, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Daniele De Rossi, Roma dışındaki favori takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

De Rossi Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu açıkladı

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın kaptanı Daniele De Rossi, Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı.

Alt yapısından çıktığı Roma'da yıllar boyunca forma giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran De Rossi, Arjantin basınına verdiği röportajda ilgi çekici ifadeler kullandı.

34 yaşındaki İtalyan futbolcu, ''Her zaman Roma taraftarıydım ve kalbim Roma için atıyor. Boca'yı da çok severim. Ben küçükken Maradona orada oynuyordu. Kendi takımım olmasa da taraftarları ateşli takımları çok seviyorum. Galatasaray'ı da seviyorum çünkü taraftarları inanılmaz destek veriyor, takımlarına inanıyorlar'' diye konuştu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
roma Daniele De Rossi Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Come To Galatasaray,De Rossi? Hey,Daniele De Rossi? :)
Niye bu kadar şaşırdınız ki..
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