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  4. Dean Smith'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Dean Smith'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Covid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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