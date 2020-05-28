Dean Smith'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Covid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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