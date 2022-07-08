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DEAŞ sanığı Rus vatandaşı Ayshat Rzaeva ikinci kez tahliye edildi

08.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ sanığı Rus vatandaşı Ayshat Rzaeva ikinci kez tahliye edildi

Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanan Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva, tahliyesine yönelik itirazın kabulünün ardından çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

Sanık Rzaeva, 28 Haziran'da Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşma sonunda yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın tahliyesine itiraz etti.

Savcılık itiraz dilekçesinde, sanığın Suriye'de DEAŞ terör örgütü kamplarında eğitim aldığını, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı, üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, evinde ise örgüt üyelerine dağıtıldığı düşünülen yüklü miktarda para ile ziynet eşyalarının ele geçirildiği aktarıldı.

Sanığın kırmızı bültenle aranırken yakalandığı, Türkiye'de sabit ikametgahının bulunmadığı, yurt dışına kaçma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulanan dilekçede, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağından yeniden tutuklanması talep edildi.

- 5 Temmuz'da yakalama kararı çıkarıldı

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dava dosyasını sonraki mahkemeye gönderdi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını yerinde görerek, 5 Temmuz'da sanık hakkında "tutuklamaya dönük yakalama kararı" çıkardı.

Avukatlarıyla Ankara Adliyesine gelerek hakim karşısına çıkan Rzaeva, bir otele yerleştiğini, iki çocuğunun devlet korumasında bulunduğunu, tahliye edilmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen kaçmadığını söyledi.

Mahkeme de sanığı, dosyada yurt dışına kaçacağına dair kuvvetli şüphe bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla tahliye etti.

Karara şerh koyan üye hakim, sanığın yabancı uyruklu olduğu, Türkiye'de bilinen bir ikametgahının olmadığı, bu nedenle kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanması yönünde oy kullandı.

- İddianame

Rzaeva hakkında hazırlanan iddianamede sanığın Suriye'de kaldığı dönemde DEAŞ'tan eğitim aldığı, "Um Ahmed" ve "Um Yahya" kod adıyla örgüt künyesine kaydedildiği, ayrıca Türkiye'de hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkta ele geçirilen para ve ziynet eşyasının örgütsel yapılanma içinde elde edildiği bildirilen iddianamede, "Rzaeva'nın DEAŞ'ın üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye döndüğü ve Suriye'den gönderilen paraları Ankara'da örgüt mensuplarının eş ve çocuklarına dağıttığı, aynı zamanda örgüte katılacak kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu paraları kullandığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Sanığın cep telefonunda DEAŞ'a ait örgütsel doküman, video ve fotoğrafın bulunduğu aktarılan iddianamede, "Telefonda ayrıca canlı bomba eylemini gerçekleştirecek terör örgütü mensuplarını belirlemek için kura çekildiğini gösteren görüntülerin yanı sıra araç ile yapılan bir saldırı anını gösteren kayıtların olduğu görülmüştür." denildi.

Ayshat Rzaeva, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ karar tahliye

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