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DEAŞ'ın hücre ekibiyle askeri alana eylem hazırlığındaki sanığa dava

15.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı - İddianamede, DEAŞ'ın Suriye'deki sözde yöneticileriyle iletişim kurup şifreli konuşmalar gerçekleştiren sanığın, kentte kendisine bağlı hücre ekibiyle askeri bir alana yönelik eylem yapmak için talimat beklediği anlatıldı

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında kendisine bağlı hücre ekibiyle askeri bir alana yönelik eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianamede hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu iddiasıyla 5 Temmuz 2021'de tutuklanan İ.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İ.Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten de 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

İ.Ç'nin cep telefonunda çok sayıda örgütsel doküman, DEAŞ mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel içerikli yazışmalar ve görüntüler bulunduğu iddianamede belirtildi.

- Askeri alana yönelik saldırı için talimat beklemiş

İddianamede, sanık hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığınca hazırlanan rapora da yer verildi.

Sanık İ.Ç'nin Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirtilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"İ.Ç'nin cep telefonuna internetin izinin sürülmesini önleyen VPN programını yüklediği ve bu yolla DEAŞ'ın Suriye'deki sözde yöneticileriyle Telegram üzerinden iletişim kurarak şifreli konuşmalar yaptığı, örgütün mali sorumlusuyla irtibatlı olduğu, kentte kendisine bağlı hücre ekibi bulunduğu, bu ekip vasıtasıyla örgüte elaman kazandırma faaliyeti yürüttüğü, aynı zamanda eylemsel planlamalar içinde olduğu, yazışmaları kapsamında DEAŞ'ın sözde Şam emirine ulaşarak bağlılığını bildirdiği, kendisine bağlı hücre ekibiyle Adana'da askeri bir alana yönelik saldırı planı yaptığı, DEAŞ'ın sözde Şam emirinin onayı olması halinde harekete geçeceğini bildirdiği tespit edilmiştir."

- Mal varlığının dondurulmasına karar verilen listede

İddianamede, sanığın Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle 24 Haziran 2017'de tutuklanan Hakim Kurtaran ile örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Sanığın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca "DEAŞ terör örgütü kapsamında mal varlığının dondurulması kararı alınan kişiler" listesinde bulunduğu bilgisine de iddianamede yer verildi.

İ.Ç'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileriyle irtibat halinde olduğu bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanık İ.Ç'nin 'Ebu Ahmet' kod adını kullandığı, başkası adına kayıtlı hat üzerinden cep telefonuna internetin izinin sürülmesini önleyen VPN programı yüklediği ve bu yolla Telegram üzerinden Suriye'de bulunan DEAŞ'ın sözde yöneticileriyle 'mahrem konular hakkında risale-mektup' başlığı altında yazışmalar gerçekleştirdiği, kentte kendisine bağlı hücre ekibiyle askeri alana eylem yapmak için talimat beklediği, örgüte eleman temin etme ve finansman sağlama faaliyetlerinde bulunduğu, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristlere yardım sağlamaya çalıştığı, tespit edilen tüm bu hususların bilgi iletim raporuyla birebir örtüştüğü dikkate alınarak sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

İddianamede, sanığın kullandığını inkar etmesine rağmen örgütsel görüşmeler yaptığı başkası adına kayıtlı cep telefonu hattı ile kendisi adına kayıtlı hattın aynı baz istasyonundan aynı dönemde çok sayıda sinyal verdiği bilgisi de paylaşıldı.

Tutuklu İ.Ç, iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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