YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. DEAŞ'lı teröristlere finans sağladıkları öne sürülen 6 sanığa onar yıl hapis istemi

DEAŞ'lı teröristlere finans sağladıkları öne sürülen 6 sanığa onar yıl hapis istemi

16.03.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para aktardıkları ileri sürülen biri tutuklu 6 sanık hakkında onar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan M.O. ile adli kontrol tedbiri uygulanan D.E, G.Z, F.G, Ö.E. ve T.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan onar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, sanıkların sürekli olarak terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıkların iştirak ve eylem birliği içinde hareket ederek kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladıkları ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkların terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para gönderdikleri ve bu amaçla kurulan derneğin kurucu üyeleri olduklarına değinilen iddianamede, sözde dernek adı altındaki yardım faaliyetleri kapsamında örgüte finansman amacıyla para topladıkları kaydedildi.

Bu dernek üzerinden sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılarak paraların toplandığı, sanıkların ifadelerinde terörün finansmanı olarak değerlendirilen para transferlerine ve tespit edilen diğer delillere ilişkin makul bir açıklama getiremediklerine yer verilen iddianamede, bu kişilerin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da minibüs durağında 3 kişinin cep telefonunu çalan yankesicilik zanlısı tutuklandıAdana'da minibüs durağında 3 kişinin cep telefonunu çalan yankesicilik zanlısı tutuklandı
Şanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden olduŞanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden oldu
Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat ettiBaşantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti
Anahtar Kelimeler:
Adana finans

Adana Namaz Vakitleri 16 Mart Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:42
Öğle
12:53
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:07
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.