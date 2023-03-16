DEAŞ'lı teröristlere finans sağladıkları öne sürülen 6 sanığa onar yıl hapis istemi

Cumhuriyet Savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan M.O. ile adli kontrol tedbiri uygulanan D.E, G.Z, F.G, Ö.E. ve T.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan onar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, sanıkların sürekli olarak terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıkların iştirak ve eylem birliği içinde hareket ederek kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladıkları ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkların terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para gönderdikleri ve bu amaçla kurulan derneğin kurucu üyeleri olduklarına değinilen iddianamede, sözde dernek adı altındaki yardım faaliyetleri kapsamında örgüte finansman amacıyla para topladıkları kaydedildi.

Bu dernek üzerinden sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılarak paraların toplandığı, sanıkların ifadelerinde terörün finansmanı olarak değerlendirilen para transferlerine ve tespit edilen diğer delillere ilişkin makul bir açıklama getiremediklerine yer verilen iddianamede, bu kişilerin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

