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Dede vasiyetini yerine getirip seneler sonra bir araya geldiler

AYDIN HABERLERİ  | 03.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kuzumoğlu ailesi, dedelerinin ‘aile bağlarını güçlendirin’ vasiyetini yerine getirmek için son 3-4 kuşak temsilcileri bir araya geldi.Kuzumoğlu sülalesinin son 3-4 kuşak üyeleri yaklaşık 80 kişiyle ilk büyük buluşmalarını gerçekleştirdi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kuzumoğlu ailesi, dedelerinin ‘aile bağlarını güçlendirin’ vasiyetini yerine getirmek için son 3-4 kuşak temsilcileri bir araya geldi.
Kuzumoğlu sülalesinin son 3-4 kuşak üyeleri yaklaşık 80 kişiyle ilk büyük buluşmalarını gerçekleştirdi. Aile büyüklerinden Faruk Kuzumoğlu öncülüğünde Dilara Filiz ve Rıfkı Kuzumoğlu’nun organizasyonu ile buluşan aile fertleri güzel bir gün geçirdi.
Buluşmayı organize edenlerden Rıfkı Kuzumoğlu’da konuşmasında, “Dedem Mehmet Rıfkı Kuzumoğlu böyle bir buluşmayı sağlığında çok istemişti. Ama bu buluşma ne yazık ki ölümünden dört yıl sonra geçekleşebildi. Onun vasiyeti üzerine görevi üzerimize aldık. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Mert Kuzumoğlu, Gamze Kuzumoğlu ve Dilara Filiz ile desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan çok teşekkür ediyorum. Bizler Nazilli’de çeşitli iş kollarında çalışan ve ilçenin köklü ailelerinden biriyiz. Gerek eğitim gerekse meslek sebebiyle Nazilli’den ayrılmak zorunda kalan son 2-3 neslin aile bağlarının ilkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyona Bursa, İzmir, Ödemiş, Aydın ve Nazilli’den yoğun katılım oldu. Bundan böyle bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Aile büyüklerimiz Nazan Kuzumoğlu, Belkıs Kuzumoğlu ve Ahmet Faruk Kuzumoğlu’da ev sahipliğini yaptığımız bu organizasyona katılarak bizlere destek verdi. İnşallah yeni nesil başta olmak üzere 4 kuşakta birbirine sahip çıkarak, birbirlerinin halini hatırını sorarak Kuzumoğlu ailesinin bir arada olmasını sağlar” dedi.
Organizasyon sırasında Kuzumoğlu ailesinin bireyleri kendilerini tek tek tanıttı. Programın sonunda da toplu aile fotoğrafı çekilen Kuzumoğlu sülalesinin bireyleri vefat eden aile büyükleri için dua ettiler.

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