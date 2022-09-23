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Dededen kalma taş değirmen öğütmeye devam ediyor

23.09.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta, bir asır önce su ile çarkı dönen değirmen şimdi elektrikli olarak hizmet veriyor - Değirmenci Doğan Ekinci: - "Son kuşak olarak gidebileceği yere kadar bu işe devam edeceğiz"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Sarıkamış'ta, dedesinden kalan asırlık değirmeni ayakta tutmaya çalışan Doğan Ekinci, kepekli un çıkartarak vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Yağbasan köyünde yıllardır asırlık değirmenini çalıştıran Binali Ekinci, 12 yıl önce vefat etti. Uzun yıllar kapalı kalan ve suyla çalışan değirmen torun Doğan Ekinci (24) tarafından yeniden açıldı.

Su azlığı nedeniyle değirmenin çarkları elektrikli sistemle dönmeye başladı.

İki katlı değirmen bu günlerde hububat hasadının tamamlanmasıyla çiftçilerin tercihi haline geliyor.

Dededen toruna 100 yılı aşkın çalışarak çiftçilere hizmet eden tarihi değirmende, her gün temizlik ve bakım yapıldıktan sonra arpa ve buğday öğütülüyor.

Bölgenin tek taş değirmeninde günlük yaklaşık 8 ton tahıl öğütülüyor.

Değirmenci Doğan Ekinci, AA muhabirine, dededen toruna kalan asırlık değirmeni çalıştırmaktan ve eski lezzetleri arayan vatandaşlara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Artık eski sistemin değiştiğini ancak taş değirmeni yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Ekinci, bölge sakinlerinin geleneksel yöntemde hububat öğütme işine ilgisinin sürdüğünü belirtti.

Dede yadigarını eski günlerine döndürmenin de ayrı bir heyecan olduğunu dile getiren Ekinci, "Önceden suyla çalışırdı şimdi elektrikle çalıştırıyoruz. Kepekli un çıkardıkları için bu değirmen fabrikalardan farklıdır. Kepekli un ise insanlara faydalıdır. Son kuşak olarak gidebileceği yere kadar bu işe devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Biz çok memnunuz"

Bölge sakinlerinden Vedat Acur da taş değirmenlerin daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Hububat öğütmede taş değirmenin önemine dikkati çeken Acur, "Taş değirmenin unu yumuşaktır, ekmeği kurumaz. Diğerlerinin ekmeği çok sert olur. Bu değirmenin unundan yapılan ekmek ısıttıkça pamuk gibi yumuşak olur. Çok güzel ve faydalıdır. Biz çok memnunuz." dedi.

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