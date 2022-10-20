YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti

Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti

20.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlamasında yaşamını yitiren Ercan Saraç'ın babası Hayrullah Saraç: - "Bizim aileye ikinci acı bu. 70 yıl önce amcam 18 yaşında Zonguldak'ta maden ocağında çalışırken hastalanıp vefat etmiş. Babam madenci, 30 yıl çalıştı madende. Oğlumun da madenci olması nasipmiş. Rahmetli dedem kesinlikle madene girmemizi istemedi ama bu iş nasip" - Anne Melek Saraç: - "Uşağıma doyamadım. 4 yaşındaki oğlu 'Babam uyuyor.' diyordu, dün başladı 'Babam öldü.' demeye. Ne yapacaksın, oğlumun acısına nasıl dayanacağım?"

EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 37 yaşında hayatını kaybeden Ercan Saraç'ın dedesi ve amcalarının da yıllar önce madende çalıştığı öğrenildi.

Maden ocağında işe 2015'te KPSS ile giren Saraç, rahmetli dedesi Kasım, babasının amcası Refik ve emekli olan kendi amcası Emrullah Saraç ile aynı mesleği yapıyordu.

Furkan (16) ve Taha (4) isminde iki çocuğu bulunan, patlamada hayatını kaybeden madencinin Saraçlar köyünde yaşayan ailesi, oğullarının acısını yaşıyor.

- "Dünyaları versen yavrum geri gelir mi?"

Anne Melek Saraç, AA muhabirine, olayı televizyondan öğrendiğini belirterek, "Televizyonda Bartın'da maden ocağında patlama deyince çocuğumun ocakta olduğunu bilmediğim halde yıkıldım. Babası hemen Ercan'ı aradı ama cevap vermedi. Kızım haberi alıyor, 'Baba Ercan ocaktaymış.' deyince biz bittik." diye konuştu.

Hastaneye gittiklerinde yaralı ve vefat edenler listesinde oğlunun ismini göremediklerini anlatan Saraç, "İki yaralının ismi belli değilmiş, onunla umutlandık sabaha kadar. Sabah ağabeyi yanımıza geldi, 'Kadın doğuma gidiyoruz, oradan çağırdılar.' deyince öldüğünü o zaman anladık. Çocuğum sabaha kadar ocaktaymış, sabah çıkarmışlar. Yavrumu geri getirebilir misiniz, dünyaları versen yavrum geri gelir mi?" dedi.

Saraç, oğullarının köye gidip geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Köye geldiğinde bahçede olurdum. 4 yaşında oğlu var, onunla çıkardı eve, balkona geçip beni arardı. 'Anne' demezdi, 'ana' derdi. 'Ana ne yapıyorsun orada?' derdi, o benim hiç aklımdan çıkmıyor. Bahçede iş yaparken seyrederdi. Uşağıma doyamadım. 4 yaşındaki oğlu 'Babam uyuyor.' diyordu, dün başladı 'Babam öldü.' demeye. Ne yapacaksın, oğlumun acısına nasıl dayanacağım? Benim yavrum gitti."

- "İçime doğdu vefat ettiği"

Baba Hayrullah Saraç da olaydan haber almaları üzerine hastaneye gittiklerini söyledi.

Oğlundan ilk başta haber alamadıklarını belirten Saraç, "Hastaneye gittiğimizde içime doğdu vefat ettiği ancak elden ne gelir? Biliyordum. Yaralı listelerine baktık, ismi listede yoksa nerede olacak? Oğlumun vefat ettiğini cumartesi sabah 08.30'da öğrendik." dedi.

Hayrullah Saraç, babası ve amcasının da madenci olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bizim aileye ikinci acı bu. 70 yıl önce amcam 18 yaşında Zonguldak'ta maden ocağında çalışırken hastalanıp vefat etmiş. Dedem orada defnetmiş, buraya getirememiş. Benim oğlum burada, oradan geçmek bile artık mesele. Acaba oradan seslenecek mi? Amcam ocakta çalışırken hastalanıyor, ölmüş. Babam madenci, 30 yıl çalıştı madende. Oğlumun da madenci olması nasipmiş işte bak. Rahmetli dedem kesinlikle madene girmemizi istemedi ama bu iş nasip yani. Oğlum okudu ama yine madene girdi. Orası çekmiş, maden çekiyor, kader."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildiAmasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Batı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdıBatı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdı
Uşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldıUşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Madenci Bartın Amasra amca dede

Bartın Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
07:01
Öğle
12:41
İkindi
15:39
Akşam
18:10
Yatsı
19:30
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.