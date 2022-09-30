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Dedesinin önerisiyle başladı, şampiyonluklara ulaştı

30.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini savunabilmesi için dedesinin yönlendirdiği kick boksta şampiyonluklar kazanan milli sporcu Azra Uyar, İtalya'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor - Azra Uyar: "Hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak, şampiyon olmak, zirvede olmak"

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisini savunabilmesi için dedesinin yönlendirdiği kick boksta, Türkiye ve dünya şampiyonlukları elde eden Azra Uyar, İtalya'dan altın madalya ile dönmek istiyor.

Alanya'da yaşayan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Azra Uyar, 11 yaşında dedesinin tavsiyesiyle kick boksa başladı. Zaman içinde bu sporda kendini geliştiren milli sporcu, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve İstanbul'daki 7. Uluslararası Dünya Kupası'nda altın madalya ulaşarak adını milli takıma yazdırdı.

İtalya'da 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarını Alanya Fight Club Spor Salonu'nda tamamlayan milli sporcu Azra Uyar, hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Milli sporcu Azra Uyar, dedesi Fahrettin Uyar'ın kendisini savunması için kick boksa yönlendirdiğini söyledi. Dövüş sporuna ilk zamanlarda pek ısınamadığına değinen Azra Uyar, "Ancak kısa sürede alıştım. Şimdi severek, zorlanmadan ve koyduğum hedeflere ulaşmaya çalışarak yapıyorum. Bir kız olarak da herkesin bir savunma sporu yapması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Katıldığı her müsabakada kendine hedef koyduğunu anlatan Azra Uyar, bunun da çalışma temposunu artırdığını kaydetti.

Haftanın 6 günü çift antrenmanla şampiyonluklara hazırlandığını vurgulayan milli sporcu, "30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası var. Hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak, şampiyon olmak, zirvede olmak. Bunu başaracağıma inanıyorum. Bundan sonra yapılacak uluslararası her karşılaşmada da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Uyar, anne ve babasının her zaman kendisine destek olduğunun da altını çizerek, bugünlere gelmesinde emekleri olan dedesi ve antrenörüne teşekkür etti.

Genç sporcu Uyar, bu spora ilk başladığında bir öğretmenin 'Sanki bu sporu yapabilecek misin?' şeklinde ifadesinin motivasyonunu artırdığını belirtti. Kısa bir süre önce öğretmenini ziyaret ettiğini dile getiren Uyar, "Bana 'Kusura bakma' dedi, helalleştik. 'Seninle gurur duyuyorum' sözleri beni inanılmaz mutlu etti." diye konuştu.

Milli sporcunun antrenörü Cemil Coşkun ise Azra'nın ilk geldiğinde bu sporu uzun süreli düşünmediğini anlattı. Ancak Azra'nın yetenekli olduğunu kısa zaman içerisinde gösterdiğini söyleyen Coşkun, "Azra kendisini geliştirdi. Belli bir seviyeye gelince de müsabakalara katılmaya karar verdik ve birçok şampiyonada da dereceler aldı. İyi bir sporcu. Daha iyi dereceler alacağını düşünüyorum. Hedefimiz dünya şampiyonasında birinci olmak." şeklinde konuştu.

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