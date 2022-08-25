DeFacto, Mısır’daki 22. mağazasının kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Global moda markası DeFacto, Mısır’daki 22'nci mağazasını hizmete sundu.
DeFacto açıklamasına göre, şirket, 18 Ağustos itibarıyla Mısır’ın en gözde AVM’lerinden biri olan SkyMall’da yeni mağazasının kapılarını açtı. Onlarca prestijli mağazayı bünyesinde bulunduran SkyMall’daki yeni mağaza, moda tutkunlarının yeni buluşma adresi olacak.
DeFacto, 1283 metrekarelik alana sahip yeni mağazasında, kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyor. Şirket, SkyMall’da açtığı yeni mağaza ile birlikte Mısır’daki mağaza sayısını 22’ye çıkarmış oldu.
Yurt içi ve yurt dışında 500’ü aşkın mağazaya sahip olan şirket, 2025 yılına kadar 180 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyor.
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