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DeFacto'dan "Okula Dönüş Koleksiyonu"

17.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DeFacto'dan "Okula Dönüş Koleksiyonu"

İSTANBUL (AA) - Çocuk ve gençler için geniş bir ürün yelpazesi sunan DeFacto, her bütçey ve her stile uygun modelleriyle okul sezonunu açıyor.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, marka, "Okula Dönüş Koleksiyonu" ile trendleri takip eden, tarzıyla fark yaratmayı seven ve özgür duruşları ile dikkati çeken tüm öğrencilerin okul stillerine cool ve eğlenceli bir dokunuş yapacak.

Klasik parçaların yanı sıra sezonun tüm trendlerini yansıtan tasarımların da yer aldığı koleksiyonda bomber ceketler, oduncu gömlekler, triko kazaklar, sweatshirt ve jogger pantolon takımları ve trençkotlar ön plana çıkıyor.

Sezonun trendlerini yakalayan okul alışverişi için DeFacto'nun online alışveriş sitesi ve DeFacto mağazaları ziyaret edilebiliyor.

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