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Defalarca potaya girip çıkmıştı! MasterChef'te şaşırtan veda! 'İstediğiniz oldu sonunda'

18.09.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada bir hafta daha kalabilmek ve sonunda şampiyonluk hedeflerine yaklaşmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda yaşanan veda tüm izleyenleri şaşırttı.

MasterChef All Star eleme gecesiyle ekrana geldi. Sefa, Eda, Gamze, Ayaz, Dilara, Sergen ve Barbaros'un potada olduğu gecede son ikiye Gamze ve Sefa kaldı. Defalarca potaya giren ikiliden en başarısız tabak yapan .... MasterChef All Star'a veda etti.

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Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef All Star yeni bir eleme gecesiyle ekrana geldi.

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KEREM'İN YANITI OLAY OLDU

Eleme oyunu sırasında yarışmacılarla sohbet eden Mehmet Şef herkese 'Kim gelsin?' diye sordu. Tek tek cevap veren yarışmacılar arasından Kerem'in cevabı herkesi şaşırttı.

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Kerem aşağıda Sefa, Sergen, Ayaz, Barbaros, Eda, Dilara ve Gamze yarışıyor olmasına rağmen 'Tek derdi yemek olanlar gelsin' dedi ve 'Sefa gelsin, Ayaz gelsin, Barbaros gelsin, Gamze gelsin, Eda gelsin' diyerek ekledi.

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Dilara ve Sergen'i saymayan MasterChef Kerem'e sosyal medyada destek yağdı.

DEFALARCA POTAYA GİRMİŞTİ

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı yarışmanın eleme oyununda son ikiye Gamze ve Sefa kaldı.

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İki yarışmacı da defalarca potaya girmiş ve başarıyla çıkmıştı. Yarışmacılar Somer Şef'in 'Tavuk Ciğerli Mousse' tarifini yaptılar.

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Tabağı en başarısız yapan isim ise Gamze oldu. Böylelikle MasterChef Gamze, MasterChef All Star'a veda eden son isim oldu.

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