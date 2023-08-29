Defalarca takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesindeki Munduşlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinden Göynük ilçesine seyreden İ.Ş idaresindeki 14 EV 987 plakalı otomobil, Munduşlar Köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil defalarca takla attı. Meydana gelen kazada sürücü İ.Ş. ve yanında yolcu konumunda bulunan M.Ş. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

