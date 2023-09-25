Define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde define bulmak isteyen şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, A.Ö., S.İ., Y.Ç., S.S. ve H.G. suçüstü yakalandı. Şahısların yakalandığı alanda ve evlerinde yapılan aramalarda 6 adet dedektör, 2 adet kürk, 2 adet boşluk arama çubuğu, 2 adet dedektör kulaklığı, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 49 adet tabanca fişeği, 70 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

