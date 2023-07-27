Define için kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Define arayan şahıslar, 2 metre uzunluğunda 1 buçuk metre genişliğinde bir çukur kazdığı tespit edildi. Olay yerinde definecilerin kazı yapmak için kullanacağı 1 adet patlayıcı madde, el detektörü, delici alet, jeneratör, elektrikli süpürge, kazma, çapa ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda kablo ekipler tarafından el konuldu. Öte yandan, gözaltına alınan Muharrem Ö. (53), Muhammed E. (41), Mustafa A. (59) ve Halil Y. (40) hakkında kaçak kazı yapmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

