Kars’ta defineciler, Karadağ Tabya girişini kazdı.

Define arayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 46 tabyası bulunan Kars’ta halk arasında Borazanlı Tabya olarak bilinen Karadağ Tabya’nın girişi definciler tarafından kazıldı. Kazılan bölgede bulunan yaklaşık 2 metrelik çukur ise dikkat çekti.

Türkiye’de en çok tabyası olan illerden birisi olan Kars’ta tabyaların son durumu içler acı, içerisi hayvan barınağı olarak kullanılan tabyaların birçoğu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilmiş. Define aramak için kazılan tabyaların demir aksamlarının ise oksijen kaynağı ile kesilerek götürülmesi görenleri adeta şaşırtıyor.

Kars’ın savunmasında kullanılan ve borazanlı tabya olarak bilinen yaklaşık 270 yıllık Karadağ Tabyası bir taraftan talan edilirken, bir taraftan da defineciler tarafından kazıldı.

Merkez Atatürk Mahallesi’nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan bir tanesi olan ve ’Borazanlı Tabya’ olarak bilinen Karadağ Tabya, her geçen gün biraz daha yok edilirken, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün ne iş yaptığı ise bilinmiyor.

Kentte birçok tarihi yapının yıkılarak kaybolmasına seyirci kalan Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün biran evvel gerekli çalışmaları yaparak başta tabyalar olmak üzere tarihi yerlerinin defineciler tarafından tahrip edilmesinin önüne geçmesi bekleniyor.

Defineciler tarafından kazılan duvarlı kırılan, demir kapı ve pencereleri kesilerek götürülen 1848-1853 tarihleri arasında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan 250 kişilik Karadağ Tabyası’nın gerekli önlemler alınarak yıkılara kaybolmasının önüne geçilmesi isteniyor.

İçerisi hayvan barınağı olarak kullanılan Karadağ Tabya’ya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce biran evvel önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde 270 yıllık tabya yıkılarak kaybolacak.

