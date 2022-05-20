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Defne Kayalar kendini sorguladı! "Benim bütün ilişkilerim date'e çıkmadan mı başladı?"

20.05.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medcezir, Bir Başkadır ve Hekimoğlu gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu Defne Kayalar bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamera arkasında çalıştığı dönemde Uğur Yücel'in "Senden oyuncu iyi olur" dediğini belirten Defne Kayalar oyunculuk serüvenine atıldığı ilk dizinin ömrünün kısa sürdüğünü anlattı. İlişkileri konusunda da kendini sorgulayan ünlü oyuncu Defne Kayalar "Benim bütün ilişkilerim date'e çıkmadan mı başladı?" diyerek kendini sorguladı.

Defne Kayalar kendini sorguladı! "Benim bütün ilişkilerim date'e çıkmadan mı başladı?"

Ünlü oyuncu Defne Kayalar, konuk olduğu YouTube programında Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtladı.

Salkım Hanımın Taneleri, Yazı Tura, Delibal, Yol Ayrımı gibi filmlerin yanı sıra Alacakaranlık, Eve Düşen Yıldırım, Al Yazmalım, 20 Dakika, Medcezir, Fi ve Bir Başkadır gibi dizilerden bilinen ünlü oyuncu Defne Kayalar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Defne Kayalar kendini sorguladı!

"İLİŞKİLERİMİN HEPSİNİ HATIRLIYORUM"

Defne Kayalar, Zeynep Ocak'ın Bugüne kadarki en kötü date anısını anlatmasını istemesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir anım yok. Yani çok kötü bir şey olmadığı için silmiştir hafızam. Ben ilişkilerimin hepsini hatırlıyorum ama date yok."

Defne Kayalar kendini sorguladı!

DEFNE KAYALAR'DAN 'BAŞARISIZLIK' İTİRAFI

Defne Kayalar oyunculuk serüvenine atılmadan önce kamera arkasında çalıştığını ifade ederek, Uğur Yücel'in "Senden iyi oyuncu olur" dediğini belirtti.

Defne Kayalar kendini sorguladı!

Usta oyuncunun o sözünün hep aklının bir köşesinde durduğunu belirten Defne Kayalar, daha sonra bir rol için 3 bölüm oynayacak oyuncu bulunamadığını ifade etti ve anısını anlattı.

Defne Kayalar kendini sorguladı!

Kayalar, Gül Oğuz'un "Bu oyunu sen oyna" dediğini söyledi, önce çekindiğini ifade eden ünlü oyuncu dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Defne Kayalar kendini sorguladı!

OYNADIĞI İLK DİZİNİN ÖMRÜ KISA OLDU

Defne Kayalar oyunculuk serüvenine başladığı ilk dizinin 6 bölümde bittiğini şu sözlerle anlattı:

"Niye kendimi bu kadar geriyorum. Sonuçta ben kameranın arkasında her şeyi yapıyorum. Kameranın önünde kendimi görmemin bana faydası olur dedim ve o dizi 6 bölümde bitti."

Defne Kayalar kendini sorguladı!

Defne Kayalar kendini sorguladı!

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Defne Kayalar Bir Başkadır dizisi
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