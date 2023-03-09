Defne Samyeli bakın kimle yakalandı! Muhabirleri görünce telaşlandı

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemine yerleşen ve son dönemde de iddialı tarzıyla gündem olan Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli'nin Çağrı Telkıvan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLENİNCE PANİKLEDİLER

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, gönlünü kendisinden yaşça küçük Çağrı Telkıvıran'a kaptıran Samyeli, ilişkisini gizleyemedi. Dün gece Armutlu'da bir mekandan birlikte çıkan ikili, Defne Samyeli'nin arabası ile mekandan ayrılmak istedi. Mekan çıkışı karşılarında basın mensuplarını gören Telkıvıran ve Samyeli, panikledi.

İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.



