İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Otobüste kadının arkasından dokunan..."

Kahramanmaraş depremleri sonrası evlerinin kapılarını depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medyada isyan etti. Hayvanlar konusunda hassas olan şarkıcı yapılan yorumlara patladı.

Dilan Çıtak paylaşımında "Konuşmayayım konuşmayayım diyorum bu hayvan meseleleriyle ilgili çok ağır konuştuğum için ama susmayacağım da... Bu bağnazca bakış açılarınızdan Avrupa'ya asla erişemeyeceğiz" dedi.

Dilan Çıtak konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yıllardır konuştuğumuz şey şu; hangi insana güvenebiliyorsunuz? Tecavüz edene mi, sapığına mı bebeğe tecavüz edene mi, otobüste kadının arkasından dokunan... Hangi hayvanda bunu görüyorsunuz? O zaman ben de bu insanlarla aynı toplumda yürümek bulunmak istemiyorum. Önce bunları temizleyin sonra hep beraber düşünelim..."



