Defne Samyeli Cem Yılmaz'a gönderme mi yaptı?

Defne Samyeli, dün akşam Cihangir’de görüntülendi. Kızıyla birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Samyeli, "Sevdiğimiz bir arkadaşımızın doğum gününe katıldık kızım ile birlikte" dedi.

Defne Samyeli geçtiğimiz gün sahnede söylediği "Aldırma Gönül" şarkısıyla dikkat çekmişti. "Geçtiğimiz günlerde sahnede söylediğiniz şarkı Cem Yılmaz’a gönderme mi?" sorularına Samyeli yanıt verdi:

"Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sahnede otuz beş tane şarkı söylüyorum. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

