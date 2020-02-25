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Defne Samyeli Cem Yılmaz'a gönderme mi yaptı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı "Hiç konduramadım" açıklaması ile gündem olan Defne Samyeli sahnede gönderme yapıp yapmadığına ilişkin sorular sorulara yanıt verdi.

Defne Samyeli, dün akşam Cihangir’de görüntülendi. Kızıyla birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Samyeli, "Sevdiğimiz bir arkadaşımızın doğum gününe katıldık kızım ile birlikte" dedi.

Defne Samyeli geçtiğimiz gün sahnede söylediği "Aldırma Gönül" şarkısıyla dikkat çekmişti. "Geçtiğimiz günlerde sahnede söylediğiniz şarkı Cem Yılmaz’a gönderme mi?" sorularına Samyeli yanıt verdi:

"Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sahnede otuz beş tane şarkı söylüyorum. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

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