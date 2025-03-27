Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli anne oluyor! 4 aylık hamile...

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla hafızalara kazınan ve son olarak da Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade karakterine hayat veren Ege Kökenli anne oluyor.

Temmuz 2022’de iş insanı Lior Ahituv’la nikah masasına oturan ve mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Ege Kökenli'nin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun bebeğinin cinsiyetini ise şimdilik gizli tuttuğu ve en yakınlarına bile söylemediği belirtildi.

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşti.

5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu. Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.