MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli anne oluyor! 4 aylık hamile...

Son olarak Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Güzel Aşklar Diyarı'nda boy gösteren Ege Kökenli müjdeli bir haberle gündeme geldi. 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli anne oluyor! 4 aylık hamile...
Öznur Yaslı İkier

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla hafızalara kazınan ve son olarak da Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade karakterine hayat veren Ege Kökenli anne oluyor.

Temmuz 2022’de iş insanı Lior Ahituv’la nikah masasına oturan ve mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Ege Kökenli'nin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

ege 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun bebeğinin cinsiyetini ise şimdilik gizli tuttuğu ve en yakınlarına bile söylemediği belirtildi.

ege 1

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşti.

EGE 2

5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu. Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa korkuttu! Hastaneye kaldırıldı Bu defa korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
Ünlülerin bayram tarifesi cep yakıyor! Bir gecede kazanacakları rakam...Ünlülerin bayram tarifesi cep yakıyor! Bir gecede kazanacakları rakam...

Anahtar Kelimeler:
Ege Kökenli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Anne oluyor! 4 aylık hamile...

Anne oluyor! 4 aylık hamile...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.