MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aydilge apar topar hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aydilge, geçtiğimiz yıl labrum yırtığı sebebiyle apar topar ameliyat olmuştu. Ünlü isim, yaşadığı fiziksel ağrılar sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Aydilge sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydilge apar topar hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''
Öznur Yaslı İkier

"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AYDİLGE 0

Aydilge; "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti" ifadelerini kullandı.

aydilge 1

'ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM'

Ünlü şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."

AYDİLGE 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne oluyor! 4 aylık hamile...Anne oluyor! 4 aylık hamile...
Ünlülerin bayram tarifesi cep yakıyor! Bir gecede kazanacakları rakam...Ünlülerin bayram tarifesi cep yakıyor! Bir gecede kazanacakları rakam...

Anahtar Kelimeler:
Aydilge Aydilge kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Anne oluyor! 4 aylık hamile...

Anne oluyor! 4 aylık hamile...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.