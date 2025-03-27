Aydilge apar topar hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''

"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydilge; "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti" ifadelerini kullandı.

'ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM'

Ünlü şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."