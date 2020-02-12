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Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 01:26 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı haberlerine ilişkin gazetecilere bir açıklama yaptı. Defne Samyeli, "Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim" dedi.

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Defne Samyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samyeli, aldatma sorularına da üstü kapalı şekilde cevapladı.

Serenay Sarıkaya'nın, Cem Yılmaz'la Atina'da görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları kanıtlanmıştı. Serenay Sarıkaya'nın gazetecilerin sorularına "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diye açıklama yapmasının ardından Samyeli'den de açıklama geldi.

"BEN BİLMİYORMUŞUM"

Samyeli yaptığı açıklamada, "Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" ifadelerine yer verdi.

Samyeli, "Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz" şeklinde yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya,

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