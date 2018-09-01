Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yımaz paylaşımı

Defne Samyeli, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana Cem Yılmaz ile aşk yaşıyor.

Yaz tatilini birlikte geçiren çift, İstanbul'a döndü. Defne Samyeli, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 'Her şey seninle güzel' notuyla Instagram'da paylaştı.

Cem Yılmaz ile ilk kez paylaşım yapan Samyeli'nin paylaşımı; sayfasına koyar koymaz onlarca beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'yle oğlu Kemal'i tanıştıran Cem Yılmaz, bu seferde Samyeli'nin kızı ile oğlunu tanıştırmıştı.

Diğer yandan Cem Yılmaz'ın 2019 yılında vizyona girecek yeni projesi Karakomik Filmler'in kadrosuna Mazhar Alanson, Defne Samyeli ve Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da katıldı.



