Defne Samyeli'den frikik! Sahnede eğilince...

Özel hayatı ve kızlarıyla sık sık gündem olan Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Defne Samyeli, büyük beğeni topladı. Samyeli'nin paylaştığı bir fotoğrafta iç çamaşırının gözükmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

49 yaşındaki Defne Samyeli, hem güzelliği hem de sahne enerjisiyle konuklarını büyüledi.



O anları Instagram hesabından paylaşan Defne Samyeli, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Paylaşımlarda iç çamaşırı görünen Samyeli, frikik verdiğinden habersiz o anları paylaştı.



