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Defne Samyeli'den frikik! Sahnede eğilince...

31.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski model ve ana haber spikeri Defne Samyeli son dönemlerde sahne hayatıyla gündemde. Son aldığı sahne sırasında Defne Samyeli'nin iç çamaşırının gözükmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

Defne Samyeli'den frikik! Sahnede eğilince...

Özel hayatı ve kızlarıyla sık sık gündem olan Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Defne Samyeli, büyük beğeni topladı. Samyeli'nin paylaştığı bir fotoğrafta iç çamaşırının gözükmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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49 yaşındaki Defne Samyeli, hem güzelliği hem de sahne enerjisiyle konuklarını büyüledi.
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O anları Instagram hesabından paylaşan Defne Samyeli, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

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Paylaşımlarda iç çamaşırı görünen Samyeli, frikik verdiğinden habersiz o anları paylaştı.

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