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  4. Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

Ünlü popçu Mustafa Sandal, kendi hayat hikayesini anlattığı "Beni Ağlatma" kitabında aşk yaşadığı kadınların isimlerini açıklayınca adından söz ettirdi. Kitapta aşk yaşadığını iddia edilen Defne Samyeli iddialara yanıt verdi.

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Mustafa Sandal okuyucuyla buluşturduğu "Beni Ağlatma" adlı kitabıyla şu günlerde adından söz ettiriyor.

Kitabında önceki yıl anlaşmalı olarak boşandığı 10 yıllık eşi Emina Jahovic, Tuba Ünsal, Sabahat Doğanyılmaz aşk yaşadığı kadınlara da yer veren Sandal'ın geçmişte Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını açıklaması ise herkesi saşırttı. Mustafa Sandal kitapta Samyeli için "Defne Samyeli ne istediğini bilen net bir kadındır. Bana 'Senin bakış açın ve modun buysa bana hiç uymuyor' dedi. Yapması gerekeni yaptı ve beni terk etti" satırlarını yazdırmıştı.

22 yaşında Eren Talu ile evlenen Defne Samyeli bu iddilara yanıt verdi. Samyeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

defne

"Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim de bir 'ilişkiyi gizli yaşamak istemedğim için' onu terkettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmakdurumunda kalmam."

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