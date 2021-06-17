Defne Samyeli'den sonra kızı Deren Talu da paylaştı! "Anne kız yaktınız"

İki çocuk annesi Defne Samyeli, fotoğraflarını "Denizde..." ve "Kumda..." notuyla paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli'yi görenler 'Kim der 48 yaşında' yorumunda bulundu.

Defne Samyeli'nin ardından kızı Deren Talu da bikinili ve mayolu paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Anne, kız yaptıkları paylaşımlarla adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

Talu'nun annesinden sonra yaptığı paylaşımlara "Anne kız yaktınız" yorumları yapıldı.

Samyeli ise kızının pozlarına ateş emojisi koydu.



