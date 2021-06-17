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  4. Defne Samyeli'den sonra kızı Deren Talu da paylaştı! "Anne kız yaktınız"

Defne Samyeli'den sonra kızı Deren Talu da paylaştı! "Anne kız yaktınız"

17.06.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil sezonunu Antalya'da açan Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımlarından sonra kızı Deren Talu da hemen paylaşım yaptı. Samyeli ve Talu'nun pozları sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli'den sonra kızı Deren Talu da paylaştı! "Anne kız yaktınız"

İki çocuk annesi Defne Samyeli, fotoğraflarını "Denizde..." ve "Kumda..." notuyla paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli'yi görenler 'Kim der 48 yaşında' yorumunda bulundu.

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlarDefne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli'nin ardından kızı Deren Talu da bikinili ve mayolu paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Anne, kız yaptıkları paylaşımlarla adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

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Talu'nun annesinden sonra yaptığı paylaşımlara "Anne kız yaktınız" yorumları yapıldı.

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Samyeli ise kızının pozlarına ateş emojisi koydu.


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
anne kız cehennem ateşinde yandınız
Kendimizi avutma çabaları :D
Nasıl bir annelik yada ebeveynlik durumudur ki yada şöyle sorayım nasıl bir ruh halidir ki daha kızları 13-14-15 yaşındayken (küçüklerdi tam hatırlamıyorum)bikinili,mayolu,transparan,minili pozlarını medyaya servis etmek,milyonların görmesini istemek.Eleştirene yobaz,cahil,geri diyorsunuz ama bu ülkenin bir ananesi var,bir yetiştirilme kültürü var.Evet herkes özgür ve hür iradesiyle hareket edebilir ama inanın Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği muhasır medeniyet,çağdaşlık bu değil.Siz çok yanlış anlıyorsunuz. Yozlaşıyoruz. Tehlikenin farkında mısınız?
Allah sahibine bağışlasın güzel kız annesi gibi güzel olmayada devam edecek belli ki

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