Defne Samyeli: Erkekler kendini fasulye gibi biraz nimetten sayıyor

Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'da Asena karakterine hayat veren Defne Samyeli, Okan Bayülgen'in Nokta adlı programına konuk oldu.

Defne Samyeli açıklamasında "Sevdiğin birisiyle aynı yatakta isterse horlasın, sarılıp uyumak da çok güzeldir ama filmlerde falan öyle mükemmel yansıtılıyor ki her şey... Hayır, gerçek hayat böyle değil. Anlaşmazlıklar da olmalı ilişkide" dedi.

"İlişkilerin içinde güzellikler olduğu gibi çirkinlikler de var" diyen Defne Samyeli, sözlerine şöyle devam etti:



"Ben seni en çirkin halinle görüp, öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, geçim problemleri yaşayıp, altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Doğru parçalar birbirini bulup, doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok."

ERKEKLER KADIN GİBİ DAVRANMAYA BAŞLADI

İlişkilerimde güven sorunu yaşıyorum" diyerek dikkat çeken Samyeli "Son zamanlarda roller değişti gibi… Kadınlar daha bir erkek gibi davranmaya erkekler de daha kadın gibi davranmaya başladı. Şöyle anlatayım, erkekler kendini fasulye gibi biraz nimetten sayıyor. Erkekler bana kızacaklar ama annelerimiz oğulları var diye öyle mutlular ki ‘oğlum da oğlum’ diye büyüyorlar, paşa muamelesiyle büyüyor erkeklerin çoğu…" dedi.