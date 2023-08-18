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  4. Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran ayrıldı mı? Samyeli'den iddialara yanıt

Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran ayrıldı mı? Samyeli'den iddialara yanıt

18.08.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte görüntü vermekten çekinmeyen ünlü çift sık sık paylaşım yapmaya başladı. Son dönemde Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın ayrıldığı konuşulmaya başlandı. Samyeli ayrılık iddialarına cevap verdi.

Defne Samyeli ile kendinden yaşça küçük aranjör sevgilisi Çağrı Telkıvıran gündemden düşmüyor. Aşk haberleri magazin gündemini sallayan ünlü çift el ele görüntülenmekten çekinmiyor ve sosyal medyada birlikte pozlar veriyordu.

Son dönemde Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın ayrıldığı konuşulmaya başlandı. Bu iddialara ise Samyeli'den yanıt gecikmedi. Cihangir'de görüntülenen
Defne Samyeli soruları yanıtladı.

DEFNE ÇAĞRI

Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldığı dedikoduları sorulan Samyeli, "Nereden ayrılmışım? Yapmayın bunu ne olursunuz.” diyerek cevap verdi.

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