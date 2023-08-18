Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran ayrıldı mı? Samyeli'den iddialara yanıt

Defne Samyeli ile kendinden yaşça küçük aranjör sevgilisi Çağrı Telkıvıran gündemden düşmüyor. Aşk haberleri magazin gündemini sallayan ünlü çift el ele görüntülenmekten çekinmiyor ve sosyal medyada birlikte pozlar veriyordu.

Son dönemde Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın ayrıldığı konuşulmaya başlandı. Bu iddialara ise Samyeli'den yanıt gecikmedi. Cihangir'de görüntülenen

Defne Samyeli soruları yanıtladı.

Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldığı dedikoduları sorulan Samyeli, "Nereden ayrılmışım? Yapmayın bunu ne olursunuz.” diyerek cevap verdi.

