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Defne Samyeli kızının doğum gününde cesur tercihiyle dikkat çekti

19.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli büyük kızının doğum gününe katıldı. Samyeli derin göğüs dekolteli elbisesiyle gençlere taş çıkardı.

Defne Samyeli kızının doğum gününde cesur tercihiyle dikkat çekti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz akşam doğum günü partisi verdi. Arkadaşları ve ailesinin katıldığı partide Talu'nun annesi Defne Samyeli iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Göğüs dekolteli süper mini bir elbise giyerek fiziğini sergileyen Samyeli doğum gününde adeta kızından rol çaldı.

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu geçtiğimiz günlerde "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Çocuklarım büyüdü, ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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