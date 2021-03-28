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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu dekoltesiyle olay oldu

28.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Talu son olarak göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu dekoltesiyle olay oldu

Akıncı dizisinde Didem karakterine hayat veren genç oyuncu Deren Talu, son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alıyor.

Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu sosyal medyadaki pozlarıyla da dikkat çekiyor. Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Talu, son olarak Instagram hesabından göğüs dekolteli yeni bir fotoğrafını paylaştı.

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Güzel oyuncunun cesur pozu kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladıDeren Talu siyah minisiyle beğeni topladı

Hayranlarından "Annesinin izinde", "Annesinin kızı" yorumları alan Deren Talu sevgilisinden kalpli emoji yorumu aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
açmadan olmaz tabi oda anladı
göğsünü açan ünlü oluyor
3.Sınıf paylaşımlar..

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