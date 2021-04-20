Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ' Doğu' dizisinde deniz kızı oldu

‘Doğu’nun 8. bölümünde diziye genç oyuncu Deren Talu konuk oluyor. Yayınlanan tanıtımda deniz kızı olarak izleyici karşısına çıkan Talu’nun bölümdeki sahneleri ile Doğu’nun (Doğu Demirkol) katıldığı yarışmada jüri karşısında yapacakları şimdiden merak uyandırıyor.

Asıl hayali komedyen olmak olsa da toplumun ve ailesinin dayattığı fikirler doğrultusunda kendisini bilgisayar mühendisliği bölümünde bulan Doğu’nun, etrafındakilere rağmen komedyenlik konusunda kendisini kanıtlama mücadelesini hayatından trajikomik kesitlerle sunan dizinin yayınlanan bölümleri seyirciden alkışları topluyor.

Dizinin hem yönetmen koltuğunda oturan hem de başrolünde yer alan Doğu Demirkol’a Ege Kökenli, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Yağmur Gülveren ve Afra Karagöz eşlik ediyor.



