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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına 'photoshop' yapınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 08:50 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medyanın diline düştü. Kırmızı yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken Deren Talu'nun fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyanın diline düşen ünlü isme "ne gerek vardı" yorumları yapıldı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına 'photoshop' yapınca yakalandı

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir arkadaşlarının düğününe katıldı.

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu bu kez derin yırtmaçlı elbisesiyle Instagram'da yer aldı.

Erkek arkadaşı Baran Tınaz ile fotoğrafını hikayesinde paylaşan Deren Talu binlerce beğeni aldı.

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Deren Talu kırmızı elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Düğünden paylaşımlar yapan Talu'nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı.

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Talu'ya pek çok takipçisi "ne gerek vardı" derken bazı takipçileri ise Talu'yu Kendall Jenner'a benzetti.

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