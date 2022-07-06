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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Annesine çekmiş"

06.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Defne Samyeli, kendi paylaşımlarının yanı sıra kızlarının paylaşımlarıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı Deren Talu, sosyal medya pozlarıyla fenomenleri aratmıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Annesine çekmiş"

25 yaşındaki Deren Talu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla bir süre konuşulan Talu, bu defa sütyensiz poz ile kamera karşısına geçti.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Deren Talu iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Pozlarının yanı sıra düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Talu, bikinili pozlarıyla epey konuşulmuştu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Son olarak sütyensiz poz verdi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Talu'nun o pozuna takipçileri, "Çok güzelsin", "Güzellikte annesine çekmiş" gibi yorumlar yaptı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Las Vegas, Nevada, ABD doğumlu Deren Talu eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde aldı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi!

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Defne Samyeli Deren Talu
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