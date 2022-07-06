Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sütyensiz poz verdi! "Annesine çekmiş"

25 yaşındaki Deren Talu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla bir süre konuşulan Talu, bu defa sütyensiz poz ile kamera karşısına geçti.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Deren Talu iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Pozlarının yanı sıra düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Talu, bikinili pozlarıyla epey konuşulmuştu.

Son olarak sütyensiz poz verdi.

Talu'nun o pozuna takipçileri, "Çok güzelsin", "Güzellikte annesine çekmiş" gibi yorumlar yaptı.

Las Vegas, Nevada, ABD doğumlu Deren Talu eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde aldı.





