Işın Karaca nasıl zayıfladı? "130 kilo ile başladım, 59 kiloyum"

Ünlü sanatçı Işın Karaca, son dönemde verdiği kilolarla adeta bambaşka biri haline geldi. Sahne performansları kadar yeni görüntüsüyle de dikkat çeken Karaca'nın zayıflama sırrı merak konusu oldu. Peki, ünlü şarkıcı nasıl bu hale geldi?

"Ben tescilli şişkoyum" diyen Işın Karaca "130 kilo ile başladım. Şu an 59 kiloyum" dedi. Karaca devamında nasıl zayıfladığını şöyle anlattı:

"Biz başka sistem denedik vücudu şoka soktuk. Günde bir kere yemek yiyorsun konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip 1 saat yemek yiyip kalanında yemiyoruz. Can da 20 kilo verdi. Çok acıktım diyelim dişimi fırçalıyorum kesiyor. Kendi içimde yaptığım şeyler. Acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum."

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Öte yandan Işın Karaca İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşti. Şarkıcı iş dışında İstanbul'a pek gelmiyor.