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Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! "17 yaşında ortamlara bak"

01.09.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nın küçük kızı Derin Talu gecelerde yakalandı. 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı kameralara küfürler edip saldırdı.

16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu liseyi bitirdi. Derin Talu yaşına göre giyimi ve ağır makyajıyla sık sık gündeme geliyor ve eleştiri konusu da oluyor.

Liseyi bitiren 17 yaşındaki Derin Talu, mezuniyet fotoğrafları da büyük tartışma konusu olmuştu. Derin Talu şimdi de gecelerde yakalandı ve olaylara karıştı.

Derin Talu'nun eğlence çıkışı görüntülendiği anlarda erkek arkadaşının küfür edip kameraların üstüne yürümesi gündeme bomba gibi düştü. Talu bu anlarda ne yapacağını bilemedi.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun bu anlarının yayınlanmasının ardından sosyal medya fenomeni Ata Benli "17 yaşında ortamlara bak" eleştirisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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