Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu liseden mezun oldu!

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Mezuniyet günü çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu’nun fotoğraflarını görenler şaştı kaldı.

Derin Talu’nun mezuniyet töreni için transparan bluz altına giydiği beline kadar yırtmaçlı etek görenleri şaşırttı.

DEFNE SAMYELİ’NİN KIZLARI

1995 yılında mimar Eren Talu ile nikah masasına oturan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, 2011'de boşanmıştı. Çiftin 24 yaşında Deren Talu ve 17 yaşında Derin Talu adında iki kızı var.

