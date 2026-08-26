Melis Sezen’den ayna karşısında cesur tatil pozu: Beğeni yağdı

Yoğun geçen sezonun ardından tatilin keyfini çıkaran Melis Sezen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Rol aldığı yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sezen, sezon yorgunlugunu tatilde atıyor.
Dinlenmek için bulduğu fırsatları değerlendiren oyuncu, tatilinden renkli anları sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor.
29 yaşındaki Melis Sezen son olarak ayna karşısında bikinisiyle verdiği pozu takipçileri ile paylaştı.
Cesur pozuyla dikkat çeken ünlü oyuncu fiziği ve güzeliyle takipçilerinden büyük beğeni topladı. Sezen’in tatil paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum