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Melis Sezen’den ayna karşısında cesur tatil pozu: Beğeni yağdı

Tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen bu kez ayna karşısında verdiği bikinili pozuyla gündeme geldi. 29 yaşındaki ünlü oyuncunun cesur paylaşımı, fiziği ve güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı.

Sariye Nur Dönmez

Yoğun geçen sezonun ardından tatilin keyfini çıkaran Melis Sezen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Melis Sezen’den ayna karşısında cesur tatil pozu: Beğeni yağdı 1

Rol aldığı yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sezen, sezon yorgunlugunu tatilde atıyor.

Melis Sezen’den ayna karşısında cesur tatil pozu: Beğeni yağdı 2

Dinlenmek için bulduğu fırsatları değerlendiren oyuncu, tatilinden renkli anları sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor.

Melis Sezen’den ayna karşısında cesur tatil pozu: Beğeni yağdı 3

AYNA KARŞINDA BİKİNİLİ POZ

29 yaşındaki Melis Sezen son olarak ayna karşısında bikinisiyle verdiği pozu takipçileri ile paylaştı.

Melis Sezen’den ayna karşısında cesur tatil pozu: Beğeni yağdı 4

Cesur pozuyla dikkat çeken ünlü oyuncu fiziği ve güzeliyle takipçilerinden büyük beğeni topladı. Sezen’in tatil paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Melis Sezen
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